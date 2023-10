Energieversorgung

Inbetriebnahme der Flusswärmepumpe von MVV Energie

Mannheim / Lesedauer: 2 min

Eine Säule mit der Aufschrift «MVV» steht vor dem Hauptgebäude des Energieversorgers in Mannheim (Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild )

Der Mannheimer Energieversorger MVV hat am Mittwoch eine der nach eigenen Angaben größten Flusswärmepumpen Europas in Betrieb genommen. „Spätestens 2040 wollen wir in Baden-Württemberg heizen, ohne die Klimakrise weiter anzufeuern“, sagte Landesenergieministerin Thekla Walker (Grüne) am Mittwoch bei der Inbetriebnahme in Mannheim.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 13:08 Von: Deutsche Presse-Agentur