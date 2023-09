Bodenseekreis

In Rage geratener Mann schlägt auf E–Scooter ein

Überlingen / Lesedauer: 1 min

Ein 26 Jahre alter Mann ist beim Einparken auf einem Firmengelände in Überlingen (Bodenseekreis) in Rage geraten und hat auf zwei E–Scooter eingeschlagen. Die beiden Roller hätten ihm im Weg gestanden, was ihm das Rangieren erschwert habe, teilte die Polizei am Montag mit.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 15:51 Von: Deutsche Presse-Agentur