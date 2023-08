Wer den Nagellack haben möchte, muss sich beim MyMcDonald's-Bonusprogramm in der McDonald's-App registrieren. Das geht allerdings nur in Österreich. In Deutschland gibt es den Nagellack nicht. Aber wäre das vielleicht auch eine Idee für unsere Region? Würden sich die Kunden ihre Nägel passend zur Lieblingssauce lackieren? Wir haben in Ravensburg nachgefragt.