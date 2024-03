Im Südwesten wird der Frühling kurz auf Eis gelegt

Der Frühling legt an diesem Wochenende in Baden-Württemberg eine Pause ein und macht einem ungemütlichen Temperatursturz mit Schnee und Regen Platz. „Wir erwarten eine sehr starke Wetterumstellung“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. „Der Frühling zieht sich kurz zurück und weicht dem Winter.“

Es wird laut DWD mit 8 bis 12 Grad deutlich kühler. Auf den Schwarzwaldgipfeln und auf der Schwäbischen Alb gebe es spätestens in der Nacht zum Sonntag auch Chancen auf Schneefall über 500 Metern Höhe, der ab rund 800 Metern liegen bleiben dürfte. Im Rest des Landes werde sich teils kräftiger Regen breitmachen. Am späteren Samstag könnten auch kurze Graupelgewitter aufkommen sowie stürmische Böen. Diese könnten am Feldberg auch zu Sturmböen oder schweren Sturmböen werden, sagte der DWD-Experte.

Das wechselhafte Wetter bleibt laut Prognose auch am Sonntag erhalten mit Wind, Regenschauern und kühlen Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad sowie erneutem Schnee im Bergland. Schuld ist laut DWD eine Kaltfront, die vom Norden kommend in den Südwesten zieht.

Am Montag hat das winterliche Intermezzo bereits sein Ende. „Es wird besser und dann kommt langsam auch der Frühling wieder zurück“, wie es hieß. Der DWD rechnet mit verbreitet freundlichem und trockenem Wetter.