Im Grenzbereich: Unterwegs mit einer deutsch–schweizerischen Grenzstreife

Früher war hier ein Zollposten. Den Schlagbaum gibt es nicht mehr am Ortsausgang von Dörflingen im Kanton Schaffhausen, die Schweizerfahne hingegen flattert weiter im Wind. Jenseits des nahe gelegenen Waldes liegt Randegg im Landkreis Konstanz. Hauptkommissar Philipp K. von der Bundespolizei und sein Kollege Thomas B., Feldweibel beim Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), klappen ein Warnschild auf: Grenzkontrolle! Ein dunkler BMW mit Kennzeichen aus dem niederbayerischen Dingolfing wird als Erstes auf den Seitenstreifen gewinkt.

Die Schweiz gehört wie Deutschland zum EU–Schengen-Raum. Systematische Personenkontrollen an der Grenze sind abgeschafft, Stichproben aber weiter möglich. Auf deutscher Seite dürfen die Beamten gemäß Bundespolizeigesetz in einem Streifen von 30 Kilometern hinter der Grenze „verdachts– und lageunabhängig“ kontrollieren. Zuletzt gab es in Deutschland Unmut darüber, dass die Zusammenarbeit mit der Schweiz beim Thema illegale Migration nicht gut genug laufe. Von einem „Durchwinken“ von Migranten nach Deutschland war hinter vorgehaltener Hand die Rede.

Für politische Einschätzungen sind Philipp K. und Thomas B. nicht zuständig. Sie kümmern sich ums Operative. Der BMW, den sie in Dörflingen aus dem Verkehr gezogen haben, ist mit mehreren Erwachsenen besetzt, anscheinend südasiatischer Herkunft. „Und Sie wollen jetzt zu einem Besuch in die Schweiz?“, hakt Philipp K. nach. Die Reisenden müssen aussteigen, den Kofferraum öffnen. „Klassische Touristen“, sagt der Hauptkommissar, nachdem er die Gruppe mit einem „Gute Weiterreise“ verabschiedet hat. „Die wollen den Rheinfall besuchen.“

Verschärfte Lage an der Grenze

Dass ein deutscher Beamter auf Schweizer Boden kontrolliert, fällt Weitgereisten nicht unbedingt auf, Einheimischen schon eher. Der Deutsche Philipp K. und der Schweizer Thomas B. tragen unterschiedliche Uniformen, an denen aber dasselbe Abzeichen befestigt ist: „Gemeinsame Operative Dienstgruppe Bodensee“. Seit 2018 arbeiten die Bundespolizei und das Schweizer Grenzwachtkorps, das 2021 im BAZG aufgegangen ist, in festen gemeinsamen Streifen zusammen, eine vergleichbare Zusammenarbeit gibt es auch im Raum Basel. Chef der Streife, der auch hoheitliche Rechte ausübt, ist immer derjenige Kollege, auf dessen Territorium sich beide gerade befinden.

Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die illegale Migration, die Lage an der Schweizer Grenze hat sich zuletzt verschärft. „Die Bundespolizei verzeichnet verstärkt seit Sommer 2022 eine hohe Anzahl unerlaubter Einreisen von visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen“, bestätigt eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Konstanz. Darum sei auch die Grenzfahndung intensiviert worden. Vor allem Afghanen und Syrer reisen demnach unerlaubt über die Schweiz nach Deutschland ein, an dritter Stelle folgen derzeit türkische Staatsbürger. Im Gesamtjahr 2022 stellten die Grenzer 10.472 unerlaubte Einreisen fest — das Vierfache des Wertes von 2021.

1046 illegale Einreisen in Mai

Nachdem Anfang diesen Jahres die Zahlen leicht zurückgingen, stiegen sie im Frühjahr wieder an. Allein im Mai registrierte die Bundespolizei 1046 illegale Einreisen an der Schweizer Grenze, mehr als dreimal so viel wie im Vorjahresmonat. Weiteren 699 Personen wurde im Mai die Einreise verweigert, bevor sie deutschen Boden betraten.

Illegale Migration ist dabei nur ein Arbeitsfeld der Grenzer. Noch während die Touristen im Dingolfinger BMW kontrolliert werden, hat Thomas B. schon den Kleintransporter eines Handwerkers mit Konstanzer Kennzeichen herangewunken. Der richtige Riecher, wie sich herausstellt: Der Fahrer hat Ware dabei, die verzollt hätte werden müssen. Außerdem war der TÜV des Fahrzeugs abgelaufen. Der Mann darf schließlich weiterfahren, ihn erwartet aber ein Bußgeld.

Verirrte Touristen

Es ist nur eine Nebenstraße, die am alten Dörflinger Zollposten vorbeiführt, doch es herrscht reger Verkehr. Wer hier mit ortsfremdem Kennzeichen vorbeikommt, will vielleicht die A98 umgehen, wo sich die Autos gerade an einer Baustelle zurückstauen. Oder doch die Kontrollen am zentralen Grenzübergang in Thayngen? Manchmal sind es verirrte Touristen, die sich auf ihr Navi verlassen. „Ich hatte schon Leute hier, die keine Ahnung hatten, wo sie sich befinden“, erzählt Thomas B. Kurz darauf stoppt ein Kleinwagen mit Kennzeichen aus dem Ruhrgebiet am Kontrollpunkt. Die Fahrerin will wissen, ob sie bei den Polizisten eine Autobahnvignette kaufen kann.

„Wir verlegen“, entscheidet Thomas B. schließlich. So nennen es die Polizisten, wenn sie ihren Einsatzort wechseln. Länger als eine Stunde bleiben die mobilen Kontrollen nicht an einem Ort. Unter jenen, die kein Interesse daran haben, einer Streife zu begegnen, spricht sich deren Anwesenheit schnell herum.

Wende mit quietschenden Reifen

Auf deutscher Seite ist die gemischte Streife unter dem Rufnamen Konzil 40/5 im Einsatz. Eigentlich wollen die Beamten am Ortseingang von Randegg den nächsten Kontrollpunkt einrichten, wenden dann aber mitten im Ortskern plötzlich und mit quietschenden Reifen die Richtung. Die beiden Polizisten haben beschlossen, zwei junge Männer in einem metallicfarbenen Passat mit bulgarischem Kennzeichen zu kontrollieren, der ihnen in der Ortsdurchfahrt gerade entgegengekommen ist. Vor Gailingen haben sie das Fahrzeug eingeholt und lotsen es auf einen Supermarktparkplatz. Die Insassen lassen die Kontrolle gleichmütig über sich ergehen, ihre Papiere sind in Ordnung.

Wer wird kontrolliert, wer nicht? Da bleiben die Polizisten vage, sprechen von Bauchgefühl und polizeilicher Erfahrung. Natürlich sind sie mit dem aktuellen Lagebild gebrieft, haben Zugriff auf ihre jeweiligen nationalen und auf die europäischen Fahndungssysteme. Doch wer am Ende seinen Pass zeigen, den Kofferraum öffnen muss, und wer nach einem kurzen Blick ins Wageninnere durchgewunken wird, ist nicht berechenbar.

Südwest–CDU für stationäre Grenzkontrollen

Nachfrage bei der CDU in Baden–Württemberg: Die Partei will, dass noch mehr kontrolliert und weniger durchgewunken wird, sie plädiert für eine Wiedereinführung stationärer Grenzkontrollen. „In Österreich sehen wir, dass sie wirksam sein kann“, sagt CDU–Landtagsfraktionschef Manuel Hagel, der sich den von seiner Partei oft genutzten Slogan „Herz und Härte“ im Kampf gegen illegale Migration ausgegeben hat. Klagte er im Februar noch, die migrationspolitische Zusammenarbeit mit der Schweiz dürfe „keine Einbahnstraße sein“, richtet er seine Kritik nun vor allem an die Regierung in Berlin.

Besonders die Innenministerin Faeser muss jetzt liefern

„Besonders die Innenministerin Faeser muss jetzt liefern“, sagt Hagel. „Darum geht es doch. Ich will nicht mit dem Finger auf die Schweiz zeigen. Ich will, dass wir das Heft des Handelns endlich in die eigene Hand nehmen.“ Der Migrationsdruck bringe die Kommunen schon jetzt an ihre Belastungsgrenze, und das Thema werde an Brisanz weiter zunehmen. „Wir müssen daher zielführende, effektive Lösungen finden und eine Antwort darauf geben, wie wir mit dem Zustrom Schutzsuchender langfristig gemeinsam umzugehen.“

Von der Straße in den Zug

Hauptkommissar Philipp K. und Feldweibel Thomas B. haben inzwischen ihren Streifenwagen am Singener Bahnhof abgestellt, auf dem Plan steht jetzt eine Zug–streife. Die Fahrt von Singen nach Schaffhausen im Regionalzug verläuft ereignisarm. Die Überprüfung eines Kroaten zieht sich hin, aber nur deswegen, weil das mit Kontrollsoftware ausgestattete Mobiltelefon von Philipp K. zeitweise keinen Handyempfang hat. Zwei Irakerinnen präsentieren ihre Aufenthaltstitel, ein lächelnder Asiate seine Fahrkarte, nach der niemand gefragt hat.

Aus Sicht der Grenzschützer ergiebiger ist erfahrungsgemäß der Intercity aus Zürich. Pünktlich um 15.17 Uhr rollt der Fernzug in Schaffhausen ein. Philipp K. und Thomas B. steigen ein, leuchten unter die Gepäckablage und fangen an, Reisende zu befragen: einzelne junge Männer, kleine Gruppen. „Von wo nach wo reisen Sie?“, fragen die Grenzer eine dunkelhäutige junge Frau. „Von Schafuuse nach Singe“, antwortet sie in ausgeprägtem Schweizerdeutsch.

Uniform rührt an ein Trauma

Ein paar Schritte weiter muss sich ein Mädchen, vielleicht fünf Jahre alt, übergeben, ein Mann und eine Frau halten ihr eine Spucktüte hin. Der Grund für die plötzliche Übelkeit des Kindes, wird sich später herausstellen, sind Philipp K. und Thomas B. Die Uniformen der beiden Männer haben offenbar an ein Trauma des Kindes gerührt.

Die Dreiergruppe kommt nach eigener Aussage aus Syrien. Sie seien ein Ehepaar, das Mädchen die minderjährige Schwester der Frau. Papiere haben sie nicht dabei. Die Grenzschützer bedeuten der Familie, dass sie in Singen mit auf die Wache kommen muss. Weiter gekommen wären die Syrer ohnehin nicht: Wegen Bauarbeiten an der Gäubahn endet der Intercity, der eigentlich bis Stuttgart fährt, derzeit in Singen. „Sie müssen keine Angst haben“, versichert Philipp K. der offenkundig eingeschüchterten Familie auf Englisch. Man müsse aber die Identität feststellen.

Asyl in Deutschland beantragt

Das ist nicht ganz leicht, schon aus Verständigungsgründen. Erst scheinen die Syrer zu sagen, sie seien seit einer Woche in Bamberg wohnhaft. Jedenfalls meinen das die Polizisten so verstanden zu haben. Aber warum sitzen die drei dann in einem Zug aus der Schweiz nach Deutschland?

Das schluchzende Mädchen auf dem Arm, wird das Paar auf die Wache der Bundespolizei gebracht, direkt auf dem Bahnsteig des Singener Hauptbahnhofs. Dort versuchen die Beamten, die Identitäten zu klären. Es stellt sich heraus: Fingerabdrücke der Syrer sind weder in deutschen noch in schweizerischen Datenbanken gespeichert. Nun sagen sie, dass sie in Deutschland Asyl beantragen wollen.

Die Schweiz ist nicht zuständig

Hätten die Frau und der Mann dasselbe irgendwo in der Schweiz einem Polizisten gesagt, wäre jetzt die Eidgenossenschaft zuständig. Das haben sie aber nicht getan. Offenbar waren Philipp K. und Thomas B. die erste Streife, der sie aufgefallen sind. Und da die Kontrolle durch die beiden Polizisten erst begann, als der Intercity die deutsche Grenze schon passiert hatte, ist nun die Bundesrepublik in der Pflicht.

In Italien hätten die Behörden schon einmal einen Fingerabdruck genommen, berichten die Syrer weiter. Ob die Familie dorthin zurückgeschickt wird, entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Nach eigenen Angaben hat die Familie Angehörige im Raum Bamberg, auch das wird bei der Entscheidung berücksichtigt.

Zunächst jedenfalls bleibt die Familie in Deutschland. Ihre erste Adresse wird die Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen sein.