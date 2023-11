Gewerkschaft

IG-Metall-Bezirksleiter Zitzelsberger gibt Amt ab

Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, aufgenommen bei einem Gespräch. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Der baden-württembergische IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger hört auf. Das kündigte er am Donnerstag bei der Sitzung der Großen Tarifkommission in Pforzheim an.

