Freiburg

Hunderte wegen Weltkriegsgranate in Sicherheit gebracht

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Polizisten stehen hinter einem Polizei-Flatterband. (Foto: Hannes P. Albert/dpa )

Nach dem Fund einer Weltkriegsgranate sind im Freiburger Osten Hunderte Menschen vorsichtshalber in Sicherheit gebracht worden. Wie ein Sprecher der Stadt am Montag berichtete, sprengten Experten dann die etwa 16 Kilo schwere Flakgranate am Fundort.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 13:36 Von: Deutsche Presse-Agentur