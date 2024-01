Hunderte Traktoren zu Bauerndemo in Stuttgart erwartet

Zu einer Demonstration von Landwirten in Stuttgart werden am Dienstag erneut zahlreiche Traktoren erwartet. Die Organisation Land schafft Verbindung rechnet mit ungefähr 2000 Traktoren, Lastwagen und Transportern. Die Bauern machen sich demnach am Morgen mit ihren Fahrzeugen auf den Weg in die Landeshauptstadt und sollen ab 10.00 Uhr auf dem Cannstatter Wasen eintreffen. Dort ist für 13.00 Uhr auch eine Kundgebung geplant.

Zu möglichen Behinderungen im Straßenverkehr aufgrund der Sternfahrt teilten die Organisatoren weiter mit: „Wir möchten die Bevölkerung darauf hinweisen, dass es bei der An- und Abfahrt zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.“ Man empfehle allen, die nicht zwingend mit dem Auto nach Stuttgart müssten, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Deutschlandweit protestieren Landwirtinnen und Landwirte seit Anfang Januar vor allem gegen die Pläne der Bundesregierung, die Subvention des Agrardiesels bis 2026 schrittweise zu beenden. Noch weiter gehende Pläne hatte die Bundesregierung zuvor zurückgezogen.

Unterstützung für den Protest in Stuttgart kommt nach Angaben der Organisatoren unter anderem vom Landesbauernverband, dem Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft sowie der Bäcker- und Fleischerinnung.