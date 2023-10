Demonstrationen

Hunderte Menschen bei Solidaritätskundgebung für Israel

Stuttgart

Menschen beteiligen sich auf dem Marktplatz an einer Solidaritätskundgebung für Israel. (Foto: Christoph Schmidt/dpa )

Bei einer Solidaritätskundgebung für das von der islamistischen Hamas angegriffene Israel haben Hunderte Menschen in der Stuttgarter Innenstadt demonstriert. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel, Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) schlossen sich am Montagabend der Demonstration an.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 20:37 Von: Deutsche Presse-Agentur