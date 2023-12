Hunderte Menschen bei Demo zum Gaza-Krieg in Stuttgart

Hunderte Menschen haben sich am Samstag im Rahmen einer Kundgebung zu der Lage im Gazastreifen in Stuttgart versammelt. Die Demonstration verlaufe bislang friedlich, sagte ein Polizeisprecher noch vor Ende der Versammlung. Die Menschen hatten sich am Schlossplatz getroffen, wo am Samstagabend auch die Abschlusskundgebung stattfinden sollte. Angemeldet waren bis zu 5000 Menschen.

Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober finden immer wieder Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg statt. Dabei kam es auch schon zu Ausschreitungen.