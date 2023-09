Zum Start des Schuljahres 2023/24 kommende Woche fehlen in Baden-Württemberg 565 Lehrer. Das erklärte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Besonders betroffen sind demnach wie bereits in den Vorjahren die Grundschulen und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Der Lehrkräftemangel ist seit Jahren das bestimmende Thema an den Südwest-Schulen – wie überall in Deutschland. Im Land seien es 300 offene Stellen weniger zum Schuljahresstart als vor einem Jahr, so Schopper.

Traditionell informieren Baden-Württembergs Schulminister oder -ministerinnen in der Woche vor dem Schulstart über die Herausforderungen und Neuerungen des bevorstehenden Schuljahres. Neu diesmal sind unter anderem Leistungstests der Schülerinnen und Schüler in der zweiten und der vierten Klasse. Außerdem startet das Land in ein datengestütztes Qualitätsmanagement.