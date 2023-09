Demonstrationen

Hunderte demonstrieren unter anderem gegen Ukraine-Krieg

Teilnehmer einer Demonstration tragen ein Transparent. (Foto: Andreas Rosar/dpa )

In Stuttgart haben am Samstag mehrere Hundert Menschen unter anderem gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Politik der Ampel-Regierung protestiert. Sie zogen pfeifend und trommelnd durch die Straßen der Innenstadt zu einer Kundgebung, auf der unter anderem Jürgen Todenhöfer, ehemaliger CDU-Abgeordneter und Parteigründer («Team Todenhöfer»), sprach.

Veröffentlicht: 30.09.2023 Von: Deutsche Presse-Agentur