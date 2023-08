Tiere

Hundeattacke in Restaurant: Mitarbeiterin schwer verletzt

Karlsruhe / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Eine Mitarbeiterin eines Restaurants in Karlsruhe ist bei der Attacke eines Hundes schwer verletzt worden. Die 26–Jährige wollte gerade eine Schüssel Wasser für das Tier abstellen, als der Hund ihr in Hand und Kopf biss, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 12:32 Von: Deutsche Presse-Agentur