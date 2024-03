Brände

Hund weckt Bewohner bei Hausbrand: Großeinsatz der Feuerwehr

Calw / Lesedauer: 1 min

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind bei einem Hausbrand in Calw (Baden-Württemberg) im Einsatz. (Foto: Steffi Stocker/Kreisfeuerwehrverbandes Calw e.V. /dpa )

Mitten in der Nacht bricht ein Feuer in ihrem Keller in Calw aus. Die Hausbewohner schlafen noch - doch ihr Hund bemerkt den Brand.