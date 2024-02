Hund fällt anderen an: Besitzerin bricht sich den Arm

Eine Frau und ihr Hund sollen beim Gassigehen im Rhein-Neckar-Kreis von einem anderen Hund angefallen worden sein. Die 58-Jährige sei von dem Tier ins Schienbein gebissen worden, als sie ihren eigenen Hund schützen wollte, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie sei bei dem Vorfall am vergangenen Dienstag in Bammental gestürzt und habe sich dabei auch noch den Arm gebrochen. Zuvor sei ihr Hund von dem unangeleinten Tier in den Hinterlauf gebissen worden.

Der unbekannte Besitzer habe seinen herumlaufenden Hund nicht unter Kontrolle bringen können. Er ließ die Frau den Angaben zufolge verletzt am Unfallort zurück. Gegen ihn werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht nun Zeugen.