Hrubesch vor Coach-Comeback: Fußballerinnen empfangen Wales

Die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen wollen die leidige Debatte rund um die pausierende Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg beenden ‐ am liebsten durch einen Sieg gegen Wales an diesem Freitag (17.45 Uhr/ARD). Bei der wichtigen Nations-League-Partie in Sinsheim wird erstmals seit 2018 wieder Horst Hrubesch das Team betreuen. Der 72 Jahre alte Interimstrainer strahlte in den vergangenen Tagen Zuversicht aus, die Spielerinnen freuen sich auf seine Rückkehr als DFB-Coach.

Ein Sieg über Wales und im darauffolgenden Spiel am Dienstag auf Island ist für die DFB-Elf fast schon Pflicht, um im Kampf um den Gruppensieg weiter alle Möglichkeiten zu haben. Nur der Erste hat die Chance, 2024 an der Nations-League-Finalrunde teilzunehmen und sich eines der beiden begehrten Tickets für Olympia in Paris zu sichern.

Nach zwei von sechs Spielen liegt Deutschland in Gruppe A mit drei Punkten hinter dem härtesten Rivalen Dänemark (6). Island (3) und Wales (0) gelten als klare Außenseiter, wenn es ums Weiterkommen geht.