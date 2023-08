Der Bodensee ist ganz nah, das Kloster Hegne direkt nebenan: Doch das Hotel St. Elisabeth in Hegne bei Allensbach besticht nicht nur durch seine Lage am Untersee. Es verbindet den Geist einer traditionsreichen Klosterherberge mit dem Komfort, dem Service und der Gastlichkeit eines Drei–Sterne–Superior Hotels. Die Nähe zum Kloster und regelmäßige Begegnungen mit den dort lebenden Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz machen den Aufenthalt in St. Elisabeth zu etwas Besonderem und Spirituellen.

Wir verlosen heute zwei Nächte mit Halbpension für zwei Personen im Hotel St. Elisabeth. Die Gewinner bekommen während ihres Aufenthaltes auch kostenlos Fahrräder ausgeliehen, damit sie die Umgebung erkunden können. Gleich beim Hotel liegt auch der private Badestrand am Bodensee.