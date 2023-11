Maschinenbauer

Homag will 600 Stellen streichen

Schopfloch

Hinweisschilder des Maschinenbauers HOMAG sind in Schopfloch (Landkreis Freudenstadt) zu sehen. (Foto: picture alliance / dpa )

Der schwäbische Maschinenbauer Homag will wegen einer zurückgehenden Nachfrage 600 Stellen streichen, davon 350 in Deutschland. Durch den Stellenabbau erwarte man im kommenden Jahr Einsparungen von rund 25 Millionen Euro und ab 2025 jährlich etwa 50 Millionen Euro, teilte der Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 07.11.2023, 20:14 Von: Deutsche Presse-Agentur