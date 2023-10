Hoher sechsstelliger Schaden nach Großbrand in Fabrik

Ein Großbrand in einer Metallwarenfabrik in Deilingen (Landkreis Tuttlingen) hat einen hohen sechsstelligen Schaden verursacht. Der Geschäftsinhaber habe am frühen Montagmorgen das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt, teilte die Polizei mit. Ein Mensch habe eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Die Löscharbeiten dauern an. Die Brandursache war zunächst unklar.