Hoher Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Bewohner des Hauses mussten wegen des Feuers am Sonntag kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Die Feuerwehr konnte den Brand noch am frühen Morgen löschen und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei unbewohnbar. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.