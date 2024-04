Hoher Schaden nach Brand auf Firmengelände

Einen Schaden von etwa 100.000 Euro hat ein Brand auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) verursacht. Ein Carport und die darunter stehenden zwei Autos gerieten in der Nacht zum Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen beschädigten demnach auch ein weiteres Fahrzeug, Menschen wurden nicht verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer den Angaben zufolge schnell löschen. Wie es zum Feuer kam, blieb bislang unklar, die Polizei leitete die Ermittlungen ein.