Bundesliga

Hoffenheims Tohumcu fällt mit Bänderverletzung aus

Kitzbühel / Lesedauer: 1 min

Gladbachs Manu Koné (l) und Hoffenheims Umut Tohumcu kämpfen um den Ball. (Foto: Uwe Anspach/dpa )

Fußball–Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss in der Saisonvorbereitung vorerst auf Umut Tohumcu verzichten. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich im Trainingslager in Kitzbühel eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus, teilte der Verein am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 11:55 Von: Deutsche Presse-Agentur