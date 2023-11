Hoffenheims Stürmer Berisha am Knie verletzt

Wegen einer Knieverletzung hat Angreifer Mergim Berisha das Training bei der TSG 1899 Hoffenheim abbrechen müssen. Eine Diagnose konnte der Fußball-Bundesligist am Dienstag noch nicht abgeben, dafür stünden weitere Untersuchungen an. Der 25-Jährige war im Sommer vom FC Augsburg in den Kraichgau gewechselt, konnte sich bisher aber keinen Stammplatz erkämpfen.