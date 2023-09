Hoffenheim will in Köln den Aufwärtstrend fortsetzen

Die TSG 1899 Hoffenheim will ihren Aufwärtstrend mit zuletzt zwei Siegen in der Fußball–Bundesliga nach der Länderspielpause fortsetzen. Im Gastspiel beim 1. FC Köln an diesem Samstag könnte der aus Mainz gekommene Neuzugang Anton Stach sein Debüt geben und der vom FC Augsburg verpflichtete Mergim Berisha erstmals in der Startelf stehen. Trainer Pellegrino Matarazzo freut sich über die neuen personellen Optionen, die seinen Handlungsspielraum erweitern. Von seiner Mannschaft fordert er im Duell mit den noch sieglosen Kölnern ein geradliniges Spiel ohne Schnörkel.