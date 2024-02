Hoffenheim verlängert Vertrag mit U17-Weltmeister Moerstedt

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Stürmertalent Max Moerstedt vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Der U17-Weltmeister ist seit Sommer 2021 in der Akademie in Hoffenheim und trainiert seit Januar mit dem Profikader. In der Junioren-Nationalmannschaft erzielte Moerstedt in 23 Spielen zehn Tore.

„Max verfügt mit seinen erst 18 Jahren schon über unglaubliche Fähigkeiten und ein spannendes Gesamtpaket“, sagte Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG Hoffenheim. Obwohl er schon beeindruckende Leistungen zeige, sei seine Entwicklung noch keinesfalls abgeschlossen: „Er trägt sehr viel Potenzial in sich und wir sind uns sicher, dass wir dieses gemeinsam mit ihm vollständig entfalten können.“