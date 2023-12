Hoffenheim vereinbart Testspiel gegen FC Augsburg

Die TSG 1899 Hoffenheim hat nach der Winterpause ein Testspiel mit dem FC Augsburg vereinbart. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wird die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo am 6. Januar beim Liga-Konkurrenten antreten. Vier Tage vorher beginnt wieder das Training der Kraichgauer. Das erste Bundesligaspiel im neuen Jahr trägt Hoffenheim am 12. Januar beim Rekordmeister FC Bayern München aus.