Hoffenheim verabschiedet Rudy und Bicakcic vor BVB-Spiel

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim verabschiedet seine langjährigen Profis Sebastian Rudy und Ermin Bicakcic. Die beiden 33-Jährigen sollen vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) geehrt werden. Dies teilten die Kraichgauer am Donnerstag mit. Mittelfeldspieler Rudy hatte am Mittwoch sein Karriereende als Profifußballer mitgeteilt, nachdem er im Sommer keinen Anschlussvertrag mehr bei der TSG bekommen hatte. Auch bei Abwehrspieler Bicakcic und den Hoffenheimern trennten sich die Wege im Sommer.