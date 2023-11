Hoffenheim und Mainz beschließen 12. Bundesliga-Spieltag

Die TSG 1899 Hoffenheim und der FSV Mainz 05 beschließen den 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga. An diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) kommt es in Sinsheim zum direkten Aufeinandertreffen. Hoffenheim will nach starkem Saisonstart den Anschluss an die Spitzengruppe wahren. Bisher schlug die TSG aber hauptsächlich in fremden Stadien zu. Zu Hause wurde nur eines der ersten fünf Spiele gewonnen. Mainz befindet sich im Abstiegskampf. Für Interimstrainer Jan Siewert geht es darum, sich weiter für eine permanente Beschäftigung als Nachfolger von Bo Svensson bei den 05ern zu empfehlen.