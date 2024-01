Hoffenheim und Heidenheim messen sich im Landesduell

Europa-Anwärter TSG 1899 Hoffenheim empfängt am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga den Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Bei dem baden-württembergischen Landesduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte Heidenheim mit einem Auswärtssieg an den Kraichgauern vorbeiziehen.

Die TSG baut auf ihre starke Offensive um den WM-Dritten Andrej Kramaric und Talent Maximilian Beier. Hoffenheim ist nach Niederlagen beim FC Bayern und in Freiburg noch ohne Punkt im Jahr 2024. Heidenheim spielte in Köln und gegen Wolfsburg jeweils Remis. Das Team von Trainer Frank Schmidt ist der Abstiegszone bereits weit enteilt.