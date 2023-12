Hoffenheim peilt zum Jahresabschluss Sieg gegen Darmstadt an

Bundesliga

Zuzenhausen / Lesedauer: 1 min

Matarazzo erhofft sich im Spiel gegen Darmstadt 98 am Dienstag drei Punkte. (Foto: Uwe Anspach/dpa )

Die TSG 1899 Hoffenheim möchte sich mit einem Sieg gegen Schlusslicht Darmstadt 98 in die Winterpause der Fußball-Bundesliga verabschieden. TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo fordert von seiner Mannschaft in der Partie am Dienstag (20.

Veröffentlicht: 19.12.2023, 02:48 Von: Deutsche Presse-Agentur