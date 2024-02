Hoffenheim hofft auf Trendwende in Wolfsburg

Nach nur einem Sieg aus den zurückliegenden zehn Spielen in der Fußball-Bundesliga hofft die TSG 1899 Hoffenheim im Gastspiel beim VfL Wolfsburg auf eine Trendwende. Um die internationalen Startplätze nicht aus den Augen zu verlieren, muss in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ein Erfolg her. Trainer Pellegrino Matarazzo muss auf den verletzten Finn Ole Becker und den gesperrten Florian Grillitsch verzichten. Dafür steht Abwehrspieler Ozan Kabak wieder zur Verfügung. Zudem könnte Mittelfeldspieler Dennis Geiger nach mehr als sechsmonatiger Verletzungspause erstmals wieder im Kader stehen.