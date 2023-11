Hoffenheim bangt um Einsatz von Stach und Grillitsch

Die TSG 1889 Hoffenheim muss in der Bundesliga-Partie bei Borussia Mönchengladbach im zentralen Mittelfeld improvisieren. Grischa Prömel ist am Samstag (15.3 Uhr/Sky) wegen seiner Gelbsperre nicht dabei, unter der Woche fehlten die erkrankten Florian Grillitsch und Anton Stach im Training. Chefcoach Pellegrino Matarazzo äußerte bei der Pressekonferenz am Donnerstag aber, dass „sie hoffentlich heute oder morgen einsteigen können und eine Option sein können“.

Möglich sei auch, dass Diadie Samassékou, „einer der unter dem Radar läuft“ (Matarazzo), wieder eine Chance bekommt. Der 27 Jahre alte Nationalspieler aus Mali war im Sommer nach einer Leihe zu Olympiakos Piräus in den Kraichgau zurückgekehrt, konnte sich bisher aber nicht in die Mannschaft spielen. Zudem gilt Finn Ole Becker als Kandidat für die Startelf.