Hoeneß verpasst VfB-Training - Undav und Nübel dabei

Ohne Trainer Sebastian Hoeneß ist Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart in die Trainingswoche gestartet. Der 41-Jährige fehlte am Dienstag krankheitsbedingt, wie der schwäbische Tabellen-Dritte mitteilte. Die zuletzt verletzt pausierenden Deniz Undav und Alexander Nübel trainierten dagegen wieder mit. Torjäger Undav bestritt die Einheit nach überstandenen Oberschenkelproblemen zumindest in Teilen, Torhüter Nübel machte komplett mit. Der Torhüter hatte zuletzt drei Spiele wegen einer Hüftverletzung verpasst.

Atakan Karazor setzte indes mit dem Training aus und droht das Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg zu verpassen. Der Mittelfeldspieler hatte beim 1:1 gegen den 1. FC Köln am vergangenen Samstag einen Pferdekuss kassiert und war in der 67. Minute ausgewechselt worden. Nur individuell trainierte Roberto Massimo.