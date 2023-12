Hoeneß und der VfB fiebern dem Duell mit Dortmund entgegen

Der VfB Stuttgart empfängt am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im Achtelfinale des DFB-Pokals Borussia Dortmund. Die Schwaben wollen ihre Erfolgsserie auch in diesem Erstliga-Duell fortsetzen und mit einem Sieg ins Viertelfinale einziehen. In der Fußball-Bundesliga hatten die in dieser Saison überraschend starken Stuttgarter am 11. November das Heimspiel gegen Dortmund mit 2:1 gewonnen.

Die Titelchance im Pokal-Wettbewerb hat sich für beide Mannschaften erhöht, weil Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger RB Leipzig bereits ausgeschieden und auch andere Bundesligisten früh gescheitert sind. In der vergangenen Saison hatte der VfB im DFB-Pokal das Halbfinale erreicht, dann aber gegen Eintracht Frankfurt verloren.

Das Duell mit Dortmund bildet für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß nun den Auftakt großer Herausforderungen: Schon am Sonntag steht in der Liga das Duell mit Spitzenreiter Bayer Leverkusen an. Eine Woche später ist der VfB bei den Bayern zu Gast.