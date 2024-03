Hockenheim: Toter Mensch am Rhein gefunden

Ein Passant hat am Donnerstagvormittag bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen toten Menschen gefunden. Aktuell könne die Polizei ein Kapitalverbrechen nicht ausschließen, wie ein Sprecher sagte. Spätestens am Freitag soll der Leichnam in der Gerichtsmedizin untersucht werden. Die Kriminalpolizei sicherte am Fundort Spuren. Die Identität der Leiche konnte bisher nicht geklärt werden.

Auch über Geschlecht, etwaiges Alter, den genauen Ort, an dem die Leiche gefunden wurde, sowie sonstige Umstände gab es zunächst keine Angaben. Die Leiche wurde im Uferbereich am Rheindamm zwischen dem dortigen Herrenteich und Lußhof entdeckt. Die idyllische Stelle sei ein beliebter Ort für Spaziergänger, wie der Polizeisprecher sagte.