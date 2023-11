Der starke Dauerregen in der Region reißt nicht ab. Wie die Wetterwarte Süd berichtet, fällt in der Bodenseeregion und im Allgäu deutlich mehr Niederschlag als auf der Alb.

Hochwasserwarnung in Lindau und im Allgäu

Durch die ergiebigen Niederschläge sind die Wasserstände vor allem in den Gewässern im südlichen Baden-Württemberg deutlich angestiegen. Einzelne Hochwassermeldewerte sind dem länderübergreifenden Hochwasser-Portal (LHP) zufolge überschritten. Für südbayerische Flüsse liegen den Wasserwirtschaftsämtern laut LHP ebenfalls Hochwasserwarnungen vor.

Sowohl im Landkreis Lindau als auch im Allgäu tritt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ergiebiger Dauerregen auf. Niederschlagsmengen zwischen 70 l/m² und 90 l/m², vereinzelt sogar bis 120 l/m², sind zu erwarten.

Mögliche Gefahren durch das Unwetter:

Hochwasser an Bächen

Hochwasser an kleineren Flüssen

Überflutungen von Straßen

Erdrutsche

Der DWD empfiehlt, alle Fenster und Türen zu schließen. Allgemein sollten Sie insbesondere im Straßenverkehr vorsichtig sein. Der ADAC Württemberg rät dazu, das Tempo auf deutlich unter 80 Kilometer pro Stunde zu reduzieren. Meiden Sie Spurrillen, die auf der rechten Spur stark befahrener Bundesstraßen und Autobahnen entstehen können. Wenn das Regenwasser nicht richtig ablaufen kann, könne dem ADAC nach Aquaplaning auftreten. „Heftige Lenkbewegungen sind bei starkem Regen grundsätzlich tabu“, teilte der Automobilclub mit.

Schmelzender Schnee beschleunigt Hochwassergefahr zusätzlich

Durch die anhaltenden Regenfälle steigen auch die Pegel größerer Flüsse an, wie Wetteronline.de berichtet. Zwischen dem Schwarzwald und dem Alpenrand drohen Bäche und kleinere Flüsse ebenfalls zu überfluten.

Hinzu kommt, dass durch die mildere Luft die Schneefallgrenze auf mehr als 2000 Meter ansteigt. Das hat zur Folge, dass der Schnee der vergangenen Tage schmilzt und zusätzlich in die Gewässer fließt.

Außerdem warnt die Wetterwarte Süd für die Region vor kräftigem bis zeitweise stark böigem Wind. In freien Lagen wird sogar Sturmstärke erreicht. Erst am Donnerstag soll es dem DWD zufolge trockener werden, wobei am Wochenende voraussichtlich der Regen zurückkehren wird.