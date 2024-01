Hochwasser-Experte: „Wir können das Wasser nicht verhindern“

Überflutete Felder, vollgelaufene Keller und Berge aus Sandsäcken: Die Bilder aus anderen Regionen Deutschlands haben in den vergangen Tagen auch viele Menschen in Baden-Württemberg beunruhigt. Aus Sicht von Risiko-Experte Jörn Birkmann (Foto: privat), ist es aber nicht schlecht, wenn das Thema und damit auch die Vorsorge mehr Beachtung finden. Blinkmann untersucht an der Universität Stuttgart seit Jahren, wie man das Hochwasserrisiko verringern kann. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ spricht er darüber, wie Hochwasser vorhergesagt wird, wie man sich besser schützt und warum der Gedanke falsch ist, das Wasser aus den Städten vollständig fernzuhalten.

Herr Birkmann, wie gefährlich ist die aktuelle Hochwasserlage in Deutschland?

In Norddeutschland, besonders in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, ist die Situation gerade akut. Die Besonderheit des Hochwassers dort sind die langanhaltenden Regenfälle auf einer großen Fläche. Die hohen Pegelstände der Flüsse und Gewässer haben die Deiche aufgeweicht. Das macht die Situation dort brenzlig, weil die Gefahr besteht, dass es zu einer Unterspülung der Deiche kommen kann und Wassermassen dann in die Städte und Dörfer schießen. Deswegen hat man in diesen Gebieten auch Millionen von Sandsäcken aufgeschüttet.

Und wie akut ist die Situation gerade im Südwesten?

So extrem wie in Norddeutschland mit Sicherheit nicht. In Baden-Württemberg haben wir auch teilweise erhöhte Pegelstände und an manchen Orten vereinzelt Hochwasser. Aber wir haben keine durchgeweichten Deiche und Dämme, wie das in Norddeutschland der Fall ist. Trotzdem müssen wir auch hier in den kommenden Wochen gewappnet sein.

Wie gut kann man Hochwasser vorhersagen und Evakuierungen vorbereiten?

Das geht bei größeren Flusssystemen und Einzugsgebieten ziemlich genau. Gerade bei der Donau oder dem Rhein haben wir eine relativ lange Vorwarnzeit und sind gut vorbereitet, weil in Frühwarnsysteme und Pegelstandmessungen investiert wurde. Bei kleineren Flüssen und Bächen wie beispielsweise der Umlach, der Riß oder der Schussen kann es schnell problematisch werden. Auch dort gibt es ein großes Hochwasserpotential, aber bei diesen Flüssen sind Frühwarnungen schwieriger und die Vorwarnzeiten kürzer.

Heißt das, dass es dort jederzeit zu so schlimmen Fluten kommen kann wie im Ahrtal 2021 oder wie im kleinen Städtchen Braunsbach auf der Schwäbischen Alb, das 2016 quasi weggeschwemmt wurde?

Das stimmt nicht genau, weil wir zwischen Hochwasser und einem Starkregenereignis unterscheiden müssen. Im Ahrtal oder in Braunsbach handelte es sich um ein solches Starkregenereignis. Das ist dann wie eine Art Duschkopf, weil sehr konzentriert auf einen kleinen Bereich eine extreme Regenmenge kommt, die man schwer vorhersagen kann. Das Ahrtal ist auch ein enges Tal in einem Mittelgebirge - ähnliche Täler haben wir auch im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb -, so dass in kürzester Zeit Äcker und Siedlungen vollgelaufen sind. Hochwasser in großen Einzugsgebieten wie dem Rhein kann man deutlich besser vorhersagen - aber wenn dort ein Deich bricht, dann kann es auch ganz schnell unkontrollierbar werden und zu massiven Evakuierungsproblemen führen. In Zukunft müssen wir noch stärker an die Vorsorge vor dem akuten Ereignis denken.

Machen wir das nicht? Haben wir nichts aus vergangenen Hochwassern gelernt?

Deutlich zu wenig. Es reicht nicht mehr, sich nur zu fragen, wie viele Millionen Sandsäcke das Land braucht. Wir müssen anfangen, uns Gedanken zu machen, ob wir nicht auch die Städte und die Infrastruktur anders denken und bauen müssen. Wir hatten in Baden-Württemberg und Deutschland zu lange die Idee, dass man Hochwasser von den Städten und Dörfern vollständig fernhalten kann. Diese Vorstellung wird im Rahmen des Klimawandels und verstärkter Extremereignisse mehr und mehr fragwürdig.

Inwiefern? Sollen also Städte geflutet werden?

Wir müssen uns mehr Gedanken darüber machen, wie Hochwasser durch bestimmte Teile von Städten oder Dörfern durchfließen kann - ohne dass massive Schäden oder menschliche Todesopfer entstehen. Wir müssen daran denken, wie wir unsere Infrastruktur und unsere Häuser hochwassersicher machen. Kommunen in Risikogebieten, wo Hochwasser auftreten können, müssen sich fragen, welche Flächen für eine Flutung sinnvoll sind. Sportplätze oder Parks beispielsweise können meist problemlos geflutet werden. Das ist besser, als wenn das Wasser in den Häusern oder im Krankenhaus landet.

Also müssen wir in Zukunft beim Bauen und Planen von Siedlungen im Sinne des Hochwasserschutzes umdenken?

Wir müssen uns auf jeden Fall von der Vorstellung verabschieden, dass ein Baugebiet hinter einem Deich oder in der Nähe eines Flusses immer sicher ist. Vor allem muss man darauf achten, dass kritische Infrastrukturen wie Strom oder die Wasserversorgung nicht direkt an fließende Gewässer gebaut werden. Viele Stromnetzbetreiber bauen aus Kostengründen ihr Umspannwerk dorthin, wo die Fläche gerade und ebenerdig ist - und das ist meist bei engen Tälern neben dem fließenden Gewässer. Das ist schlecht, weil bei einem Hochwasser die kritische Infrastruktur direkt getroffen wird. Wenn es dann zum Notfall kommt, funktioniert das Handy, der Fahrstuhl im Altenheim oder die automatische Drehtür nicht mehr - und es gibt deutlich mehr Risiken für Leib und Leben. Zudem müssen wir die besonders anfälligen Bevölkerungsgruppen besser schützen. Wenn Krankenhäuser, Altersheime oder Schulen in Bereichen liegen, die von normalen oder extremen Hochwasserereignissen getroffen werden können, muss die Bauweise zwingend angepasst werden. Wenn ein neues Krankenhaus mehrere Millionen Euro kostet, verstehe ich nicht, wieso dann nicht auch noch für 200 Euro mehr eine hochwassersichere Scheibe im Keller oder Erdgeschoss eingebaut wird, die bei einer Überflutung das Gebäudes schützt.

Also muss in den Kommunen und Unternehmen Hochwasserschutz eine größere Rolle einnehmen als bisher?

Hochwasserschutz muss generell mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft rücken. Zu oft hat man die Gefahr nicht auf dem Radar. Wir brauchen mittlerweile bei jedem Hauskauf einen Energieausweis - aber kein Zertifikat für Hochwasser- oder Starkregengefahren. Das interessiert niemanden, obwohl es so sinnvoll wäre, hochwassersicher zu bauen. In Risikogebieten sollte in keinem Keller eine neue Heizung eingebaut und der Garten nicht versiegelt werden.

Wie steht das Land Baden-Württemberg beim Hochwasserschutz da?

Wir haben sicherlich gute Warnsysteme bei den großen Flüssen. Auch das Hochwasserrisikomanagement in Baden-Württemberg ist relativ gut aufgestellt. Was das Land aber deutlich stärker machen müsste, ist auf die Kommunen, die eine erhöhte Hochwassergefahr und ein hohes Risiko haben, zuzugehen und ihnen zu erklären, durch welche Maßnahmen sie die Risiken für Hochwasser mindern können. Aber ich glaube, die Sensibilität für das Thema wird zunehmen, weil leider auch die Hochwasserrisiken eher zunehmen.

Wegen des Klimawandels?

Teilweise. Die Starkregenereignisse wie im Ahrtal nehmen aufgrund des Klimawandels in Zukunft zu. Die Gefahr beim Hochwasser wie jetzt in Norddeutschland ist aber der langanhaltende Regen. Darauf haben wir Menschen keinen Einfluss, aber wir haben einen Einfluss darauf, wie schlimm die Folgen sind. Risiken entstehen nicht allein durch Hochwasser, sondern auch durch die Zunahme von Siedlungsflächen in Hochwassergebieten und die hohe Verwundbarkeit von Menschen und Infrastrukturen. Leider haben wir die Risiken in den vergangenen Jahrzehnten viel zu sehr vorangetrieben als sie zu verringern.

Wir sind also selbst schuld?

Zu einem großen Teil schon. Wir haben viele Flüsse begradigt, Landschaften verändert und an ungeeigneten Stellen Siedlungen und Infrastruktur gebaut - nämlich in der Nähe oder direkt neben einem fließendem Gewässer. Damit haben wir das Schadenspotential massiv erhöht. Das müssen wir ändern, weil es den Staat und auch die Betroffenen im Extremfall viel zu viel Leben und Geld kostet. Mehr Raum für den Fluss, aber auch höhere Vorsorgestandards in bestehenden Siedlungen an Flüssen sind notwendig.

Wer zahlt denn den Schaden, wenn das Eigenheim durch Hochwasser beschädigt wird?

Das ist ganz unterschiedlich. Neben Aufbauprogrammen von Bund und Länder, die unterschiedlich hoch ausfallen können, besteht noch die Möglichkeit eine Elementarschadenversicherung als Hauseigentümer abzuschließen. Die ist gerade in Hochwasserrisikogebieten äußerst sinnvoll, aber dort auch teuer. Oftmals reicht das Geld aber trotzdem nicht, um den ganzen Schaden zu kompensieren und Vorsorgestandards umzusetzen. Wichtig ist, dass bei einem Wieder- und Neuaufbau auch sinnvoll gebaut und das Geld nicht nur zum Wiederaufbau alter Strukturen verwendet wird. Wenn ich aus dem Ahrtal höre, dass eine Versicherung nur die Kosten für den Standard des alten Hauses zahlt und zum Beispiel die Kellerscheiben nur nach altem Standard finanziert - ohne hochwassersichere Scheibe -, dann ist das einfach nur Quatsch. Wir müssen schon aus unseren Fehlern lernen und uns besser vor Extremereignissen schützen.

Aber einen 100-prozentigen Schutz vor Hochwasser gibt es nicht, oder?

Nein, das ist irrig. Wir können das Wasser nicht verhindern. Wir können nur die Risiken vermindern. Es geht darum, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Und da gibt es viele Maßnahmen, mit denen wir gegensteuern können. Nur müssen wir endlich und systematisch damit anfangen.

