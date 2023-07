Seit einem Jahr ist Ernst–Wilhelm Gohl als Bischof der württembergischen evangelischen Landeskirche im Amt. Der 60–Jährige steht an der Spitze von rund 1,8 Millionen Christen in 1200 Kirchengemeinden. Er will angesichts der Austrittswelle distanzierte Kirchenmitglieder davon überzeugen, warum es wichtig und gut sei, der Kirche anzugehören. Gesellschaftliche Veränderungen — etwa der demografische Wandel und damit Strukturwandel der Kirche — müssten nicht bedrohlich sein.

Sie sind seit einem Jahr Landesbischof, vorher waren Sie 16 Jahre lang als Dekan in Ulm tätig. Sie waren ein anerkannter und beliebter Seelsorger. Haben Sie in Ihrem neuen Amt noch Gelegenheit, für Menschen da zu sein?

Ja, natürlich, und ich nutze jede Gelegenheit, um im Amt mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das geht auch im Alltag am Schreibtisch: Denn ich rufe oft Leute an, wenn sie sich beschweren.

Was sagen Sie dann? „Hier ist Bischof Gohl, Sie haben sich beschwert.“ Oder wie geht das?

Ich sage: „Sie haben mir einen Brief geschrieben.“ Da erschrecken die Angerufenen immer kurz. Mir ist einfach wichtig, dass die Leute merken, dass ich sie ernst nehme. Ich eröffne so: „Ich merke, dass Sie sich sich ziemlich geärgert haben, wollen Sie mir das nochmals sagen?“ Und dann legen die Menschen meistens los. Und höre ich zu. Bei den Gesprächen erlebe ich wirklich, dass sich die Leute danach bedanken. Im günstigen Fall sagen sie: „Jetzt verstehe ich es besser.“ Es gab Leute, die sich entschuldigen. Denen sage ich: „Sie müssen sich nicht entschuldigen, das ist überhaupt nicht schlimm.“ Manche Leute sagen: „Okay, Sie haben mich immer noch nicht überzeugt, aber ich habe mich über das Gespräch gefreut.“ Miteinander reden ist besser als E–Mails schreiben. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass die Leute wirklich in der Haltung sind, dich missverstehen zu wollen.

Wie sieht Ihr Alltag aus? Wie viel Zeit verbringen Sie im Büro, wie viel Zeit in den Gemeinden der Landeskirche?

Ein Drittel im Büro, zwei Drittel draußen. Gottesdienst feiere ich fast jeden Sonntag. Während der Woche gibt es viele Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen bin. Die Gottesdienste sind anders als in der Gemeinde. Sie finden zu besonderen Anlässen statt. Und dann gibt es noch Sitzungen, Besprechungen bei uns im Oberkirchenrat. Aber ich bin viel draußen, weil ich es wichtig finde, gerade in diesen Zeiten zu hören, was die Menschen umtreibt. Dort kommen mir wirklich meine 16 Jahre als Dekan zugute. Die Menschen merken, das kommt bei mir an, wie die Veränderungen die Gemeinde treffen oder verunsichern. Deshalb finde ich wichtig, dass man einander Mut macht. Das ist ja das, was uns als Christen eigentlich aufgetragen ist. Daher bin ich viel unterwegs vor Ort.

Wie sind Sie rein praktisch in Ihrem neuen Amt angekommen?

Ich bin gut hinein genommen worden. Ein Jahr ist vorbei, in dem ich den ganzen Zyklus erleben konnte. Dazu gehört für mich, dass ich ein Umfeld habe, in dem ich Menschen erlebe, die kompetent und sehr engagiert, jeder in seinem Aufgabenbereich, arbeiten. Das kannte ich vorher nicht, weil ich ja in dem neuen Amt auch Vorstand vom Oberkirchenrat bin. Das hat eine völlig andere Struktur als eine Kirchengemeinde. Als Dekan hatte ich ein anderes Bild auf den Oberkirchenrat. Jetzt sehe ich, wie ganz bewusst die Mitarbeitenden der Verwaltung es schaffen, sich aus Überzeugung und gerne in die Kirche einzubringen.

Und Ihr Alltag?

Der sieht jeden Tag anders aus. Das unterscheidet sich vom Pfarramt, in dem man viele kontinuierliche Aufgaben hat. Der einzige Termin, der immer gesetzt ist, ist der Dienstag, an dem das Kollegium tagt, die Kirchenleitung. Aber sonst ist wirklich jeder Tag anders. Und das macht es interessant.

Wo haben Sie denn persönlich Gemeinschaft? Sie hatten in Ulm einen Kreis, der immer präsent war, der immer zum Gottesdienst gekommen ist. Und einen Kirchengemeinderat.

Was wir haben, ist unsere Bürogemeinschaft. Wir arbeiten in einem Großraumbüro im Oberkirchenrat, direkt am Rotebühlplatz in der Stuttgarter City, da haben alle vom Bischofsbüro ihren Arbeitsplatz. Dazu gehören der persönliche Referent, der Leiter des Bischofsbüros, dann die theologische Referentin, dazu zwei Personen von der Pressestelle, die beiden Mitarbeiterinnen im Sekretariat und der Fahrer. Das Synodenbüro sitzt ebenfalls mit uns in dem großen Raum. Dadurch ist eine sehr enge Vertaktung da.

Sie arbeiten im Großraumbüro? Sie als Bischof?

Ich habe noch ein kleines, transparentes Zimmer. Ich wollte eigentlich ins Großraumbüro, aber dann hat man mir gesagt, man braucht einfach mal Ruhe. Es gibt Telefonate, die wirklich nicht alle hören sollen.

Sind Sie selber noch seelsorgerisch irgendwo eingebunden?

Es gibt immer wieder Situationen, in denen mir Menschen etwas sagen oder in denen ich einfach etwas mitbekomme. Dann melde ich mich schon oder biete mich an. Die vorher genannten Telefonate sind zur Hälfte seelsorgerlich. Das sind nicht nur einfach Beschwerden oder Fragen.

Wie haben Sie sich in dem ersten Jahr als Bischof verändert?

Einer hat über mich gesagt: Er ist seiner Linie treu geblieben. Hingehen, zuhören, trösten, das seelsorgerliche Thema nach vorne zu stellen, die Nähe zu den Menschen zu suchen. Das alles sei mir wichtig. Ich hoffe, das spürt man auch in den Beschlüssen, die jetzt Richtung Pfarrplan, Richtung Verwaltungsplan, Richtung Gebäudemanagement gehen.

Lassen Sie uns auf die Austrittszahlen schauen. 32.000 Menschen haben die Kirche in Württemberg verlassen. Wie gehen Sie mit diesen Zahlen um?

Natürlich tun mir die Austrittszahlen als Pfarrer weh. Ein Kollege, ein sehr guter Gemeindepfarrer, ist wirklich fix und fertig, weil Konfirmandinnen und Konfirmanden, die er vor vielen Jahren konfirmiert hat, jetzt austreten. Und das, obwohl sie positive Erfahrungen gemacht haben. Ebenso treten Paare aus, die er verheiratet hat. Nach der Hochzeit haben sie sich bedankt, jetzt treten sie einfach aus.

Warum ist das so?

Das ist die Entwicklung in der Gesellschaft. Institutionen haben es schwer. Das erleben wir als Kirche, das erleben Gewerkschaften ebenso wie Parteien. Die Menschen fragen: Was bringt es mir? Ich will das nicht moralisch verurteilen, sondern wir erleben eine Haltungsänderung. Es gibt andere, die sagen, vielleicht brauche ich die Kirche wieder und bin dann froh, wenn es sie gibt. Aber diese Haltung ist heute nicht mehr so stark vertreten.

Kommt Gott aus der Mode?

Nein, aber die Institutionen sind nicht mehr cool. Wenn man sich mit Menschen unterhält, dann interessieren religiöse und existenzielle Fragen durchaus. Aber viele sagen: Ich brauche dafür keine Institution. Es reicht mir, wenn wir uns mal treffen und uns unterhalten. Wir müssen viel mehr erklären, warum es gut ist, in der Kirche zu sein.

Und warum ist es gut?

Wir haben im Ulmer Münster ein Leporello aufgelegt: Zehn gute Gründe, in der Kirche zu sein. Der erste Punkt ist: Hoffnung statt Zukunftsangst. Ich glaube, wenn wir diesen Gedanken wieder stärker in unserer Gesellschaft hätten, täte uns das wirklich gut. Und wenn wir uns dafür einsetzen. Einerseits gibt es die Predigten, die Menschen ermutigen. Aber dann haben wir auch Projekte, bei denen man wirklich sagt: Das macht Hoffnung, da gelingt etwas. Wir müssen in unserer Gesellschaft viel stärker auf das schauen, was gut läuft. Leider sind viele ganz im Negativen verhaftet. Und was schlecht in der Kirche läuft, wird gerade auch extrem verbreitet.

Wo erleben Sie positive Projekte?

Ich war heute an einer Schule und habe mir dort die Schulprojekte angeschaut. Das sind fantastische Möglichkeiten, an denen Kirche sich einbringt und präsent ist. Kirche ist eben nicht nur das Pfarrhaus, sondern ist viel breiter aufgestellt. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir dort Chancen nutzen können.

Konkret bedeutet dies was?

In dieser evangelischen Schule wird ein reformpädagogischer Ansatz verfolgt. Schüler, die es nicht leicht haben, bekommen dort ihren Hauptschulabschluss. Und das macht evangelische Kirche aus. Sie sagt: Wir wollen gerade Schüler, die es vielleicht nicht so einfach haben, in guter Weise unterstützen. Denn jeder Mensch soll seine Chance bekommen. Das ist ein Ort, an dem Kirche lebt, an dem das Evangelium gelebt wird. Dies müssen wir uns stärker ins Bewusstsein rufen. Nicht nur der Gottesdienst macht Kirche aus, so wichtig er ist, sondern viele andere Anknüpfungspunkte im Leben ebenso.

Die katholische Kirche zieht sich aus der Trägerschaft von Schulen zurück, Sie engagieren sich. Warum?

Es heißt im Evangelium, dass Jesus in die Welt geht. Er sagt seinen Jüngern: „Zieht euch nicht zurück.“ Wenn man das Ende des Matthäus–Evangeliums liest, wird es mit dem Missionsbefehl deutlich: „Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Das heißt: Wir haben den Auftrag in die Welt zu gehen, für die Welt. Aber das heißt nicht, dass wir uns besser fühlen: Wir sollen unseren Beitrag leisten, dass Evangelium dort einfach Gestalt gewinnt, wo Menschen geholfen wird, sie ermutigt werden oder sie zusammenfinden. Alles, was Gemeinschaft fördert, Menschen zusammenführt, finde ich wichtig. Von daher finde ich einen Rückzug fatal.

Dennoch wird die Kirche kleiner. Wie gehen Sie damit um?

Es gibt zwei Richtungen: die Kirche nach innen und nach außen. Es beschäftigen uns die Strukturdebatten. Sie sind zu führen. Wichtig ist, dass wir die Prozesse nun wirklich umsetzen und nicht die fünfte Untersuchung machen. Es ist meine feste Überzeugung, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Wir sollten jetzt die Strukturreform schnell entscheiden, nicht überlastet, aber zügig. Damit wir dann wieder Zeit für unsere Arbeit haben. Das ist die Innenperspektive.

Welche Punkte sind besonders drängend?

Bei der Strukturreform geht es darum: Wir haben weniger Pfarrerinnen und Pfarrer. Wenn beispielsweise eine Pfarrperson für fünf Kirchengemeinden zuständig ist, die alle selbstständig sind, dann muss diese Person fünf Mal im Monat mit den jeweiligen Kirchengemeinderäten sprechen. Man muss daher die Strukturen anpassen. Wir schauen, dass es dann Verbünde gibt. Und in unterschiedlichen Formen die Gremienarbeit abgebaut wird. Das entlastet auch die Ehrenamtlichen. Wir brauchen die Kraft für unsere kirchliche Arbeit. Auch für Ideen und Projekte, wie wir als Kirche in der Gesellschaft wirken können, jeder vor Ort mit seinen Möglichkeiten. Wir wollen uns nicht mit Endlos–Debatten über Strukturen aufhalten.

Sie sprechen über den Pfarrermangel. Wie sieht das konkret aus?

Wir kommen aus Jahrgängen mit bis zu 120 Pfarrerinnen und Pfarrern. Und wir gehen auf Jahrgänge zu, die zwischen 40 und 46 Pfarrpersonen haben. Wir sind im Augenblick bei durchschnittlich etwa 1600 Gemeindegliedern pro Pfarrperson, wir gehen auf 1800 zu und werden uns dann wieder auf 1600 hinbewegen. Wir wollen in den Gemeinden die Ansprechbarkeit mindestens gleich halten, aber es wird nicht mehr in jeder Gemeinde das komplette Portfolio an Angeboten geben. Wir setzen vermehrt auf regionale Angebote. Es stärkt die Qualität, wenn wir Angebote konzentrieren.

Warum müssen Kirchengemeinden zusammengelegt werden?

Kirchengemeinden können auch deshalb miteinander fusionieren, weil wir weniger Mitglieder haben. Wir passen auch die Verwaltungen und die Zahl unserer Dekanate an, um auf allen Ebenen Strukturen zurückzubauen. Das sind Prozesse, die kosten Zeit. In diesen Situationen muss ich zuhören, weil es ja bei Veränderungen immer auch Ängste gibt. Dabei sind wir gut evangelisch: Die Kirchengemeinden entscheiden selber und das ist gut.

Ist schon konkret etwas zu sehen?

Die Hebel werden jetzt schon umgelegt. Da wird beispielsweise ein Teil vor der Kirchenwahl 2025 umgesetzt, wenn man Wahlkreise zusammenschließt. Oder bei Stellenwechseln: Wenn eine Dekanin oder ein Dekan in den Ruhestand geht. Dann sagt man: Wir schreiben jetzt die Dekanstelle nicht mehr aus, sondern zwei Kreise werden künftig einen Kreis bilden. Auch Gemeinden werden sich Pfarrer teilen müssen. Aber es gibt nach wie vor für die Gemeindeglieder eine zuständige und erreichbare Pfarrperson. Und es wird Aufgaben geben, in denen wir anders präsent sein werden.

Sind diese Entwicklungen alternativlos?

Wenn wir diese Prozesse nicht führen, würde das gerade im ländlichen Raum dazu führen, dass Stellen ganz lange vakant bleiben. Diese müssten dann von Kolleginnen und Kollegen mitvertreten werden. Und der ganze Verwaltungsaufwand wäre natürlich ein völlig anderer, als wenn vier Gemeinden sagen, wir sind jetzt eine Gemeinde. Das muss die Arbeit nicht schlechter machen.

Also doch der Rückzug aus der Fläche?

Ein klares Nein. Wir möchten an so genannten kirchlichen Orten präsent sein. Wir haben beispielsweise viele Kindertagesstätten. Das sind kirchliche Orte, die wir als evangelische Kirche verantworten. Dort begegnen wir vielen Menschen.

Haben Sie persönlich Erfahrungen, wie Gemeindeglieder auf Veränderungen reagieren?

An Pfingsten war ich in Crailsheim zum Pfingstgottesdienst eingeladen. Dort hat der ganze Kirchenbezirk einen zentralen Gottesdienst gefeiert. Ein Chor aus dem ganzen Kirchenbezirk hat gesungen. Beim Rausgehen ist mir eine ältere Dame begegnet, der ich gesagt habe: „Sie haben toll gesungen, das war richtig gut.“ Sie antwortete mir: „Ja, das hat Spaß gemacht.“ Dann sagte ich, das habe man gespürt. Ihre Antwort: In ihrem Alter, sie war 70+, hätte sie nie gedacht, dass sie jemals in einem Chor mit einem Schlagzeug singen würde. Ich denke: Menschen spüren, dass, wenn sie etwas miteinander machen, sie nicht nur verlieren. Sondern sie gewinnen etwas. Meine Aufgabe ist es: Dazu zu ermutigen. Wir sollten den Blick darauf richten, dass wir gewinnen, indem wir manches lassen. Wir neigen dazu, dass wir uns auf den Verlust konzentrieren. Das finde ich schlimm und dem Evangelium nicht angemessen. Wir dürfen nicht nur auf das schauen, was wir verlieren, sondern wir sollten nach vorne schauen, dass wir uns ändern müssen, dass ganz viele Umstände einen positiven Anstoß geben.