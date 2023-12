Herrmann-Wick und ihr Treffen mit dem „Bergdoktor“

Denise Herrmann-Wick hörte gar nicht mehr auf zu strahlen. Die 34-Jahre alte Ex-Biathletin freute sich am Sonntagabend in Baden-Baden nicht nur über die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres 2023 - sondern auch darüber, die goldene Trophäe von ihrem „Bergdoktor“ aus der gleichnamigen ZDF-Sendung zu bekommen. Schauspieler Hans Sigl (54) trat energiegeladen auf die große Kurhaus-Bühne und sagte zu Herrmann-Wick, die großer Fan der Sendung ist: „Ich bin stolz, hier sein zu dürfen. Du bist die erste Olympiasiegerin, der ich gegenüberstehe.“

Herrmann-Wick hat ihre aktive Karriere nach der vergangenen Saison beendet und wird 2024 erstmals Mutter. Schauspieler Sigl lud die Familie um Herrmann-Wick, Ehemann Thomas Wick sowie den Nachwuchs zu den Dreharbeiten nach Österreich ein. „Ihr drei verbringt etwas Zeit mit uns“, sagte Sigl. Über Details zu einer möglichen Gastrolle in der Sendung werde man „noch lange Gespräche führen“.

Bei der Sieger-Pressekonferenz sagte die Sächsin später zu ihrer Ehrung: „Es ist eine riesige Anerkennung. Es sind so viele großartige Leistungen. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Wir alle leben den Sport gemeinsam.“ Ihre Trophäen bewahrt sie nach eigener Aussage gerne in einem Putzschrank auf. „Die Pokale sind zwischenzeitlich mal rausgewandert, jetzt sind sie wieder dort. Ich putze sehr gerne, also es ist für mich ein guter Platz“, sagte Herrmann-Wick im Kurhaus.