Herrenberg wählt Nico Reith zu neuem Oberbürgermeister

Nico Reith (parteilos) hat die Oberbürgermeisterwahl in Herrenberg (Kreis Böblingen) gewonnen. Laut vorläufigem Wahlergebnis erreichte er 72,48 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Sonntagabend auf ihrer Website mitteilte. Reith tritt damit die Nachfolge von Thomas Sprißler (Freie Wähler) an. Er war nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten.

Der 32 Jahre alte Verwaltungswirt arbeitet nach eigenen Angaben seit 2017 als persönlicher Referent des Oberbürgermeisters und als Leiter der Stabsstelle Steuerung und Kommunikation in Herrenberg.

Außer Reith hatten zwei Männer und eine Frau ihren Hut in den Ring geworfen. Alle Kandidaten sind parteilos, wie eine Stadtsprecherin zuvor sagte. Unternehmer Thomas Werner folgte laut städtischen Angaben mit 16,42 Prozent der Stimmen auf Reith. Hubert Reichardt belegte demnach mit 7,98 Prozent Platz drei und Diana Kobrow mit 2,27 Prozent Platz vier.

Wahlberechtigt waren nach Angaben der Stadt rund 25.000 Menschen. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 41,04 Prozent.