Hermann: Ohne den Bund können Länder das Deutschlandticket nicht stemmen

Dem Deutschlandticket droht das Aus. Südwest-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und die Landkreise in Baden-Württemberg drängen den Bund, sich dauerhaft an der Finanzierung des bundesweit gültigen Nahverkehrstickets zu beteiligen. Der Bund ist dazu bislang nicht bereit.

Der Bund habe das Deutschlandticket initiiert und dabei die Hälfte der Kosten getragen, sagte Hermann der „Schwäbischen Zeitung“. „Unter dieser Bedingung haben die Länder es mitgetragen. Wenn der Bund aus dieser Verpflichtung aussteigt, werden die Länder das nicht kompensieren können.“

Rückendeckung bekommt Hermann vom baden-württembergischen Landkreistag. „Bund und Länder haben die Einführung des Deutschlandtickets beschlossen und stehen damit auch in der Finanzverantwortung für dieses Produkt. Zumindest der Bund aber scheint dies verdrängt zu haben“, sagte Landkreistags-Hauptgeschäftsführer Alexis von Komorowski. Die Landkreise hätten keinerlei Spielraum, mit kommunalen Mitteln einzusteigen. Als erster Landkreis in Deutschland hat jüngst Stendal in Sachsen-Anhalt den Ausstieg beschlossen: In den dortigen Bussen gilt das Deutschlandticket ab 1. Januar nicht mehr. Der bayerische Städtetag sieht die Zukunft des Tickets „ernsthaft infrage gestellt“, wenn nicht spätestens bis Februrar ein Konzept zu dessen Fortführung vorliege.

Puffer im April aufgebraucht

Bund und Länder stellen bis Ende 2025 je 1,5 Milliarden Euro jährlich für das Deutschlandticket bereit. Das reicht aber nicht, um die Einnahmeausfälle der Verkehrsunternehmen auszugleichen. Die Branche rechnet für 2024 mit Kosten in Höhe von 4,1 Milliarden Euro. Strittig ist, wer die Differenz zahlt. Bis zum April gibt es noch einen Puffer aus bislang nicht aufgebrauchten Restmitteln.

Seit Bestehen des Deutschlandtickets wurden elf Millionen Abos verkauft. Das Abo kann monatlich gekündigt werden, doch in der Summe steigt die Zahl der Nutzer weiter. Allein der oberschwäbische Verkehrsverbund Bodo verzeichnete bis einschließlich Oktober einen Anstieg auf 11.500 eigene Abo-Kunden. Im Dezember kamen durch die Umstellung des JugendticketsBW auf das Deutschlandticket weitere 20.000 Nutzer hinzu. Nicht eingerechnet sind dabei jene Kunden, die das Ticket über andere Vertriebswege wie etwa die App der Deutschen Bahn beziehen. Die Auslastung der Busse und Bahnen habe zugenommen, unter der Woche und ganz besonders am Wochenende.