Im Ringen um die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets schließt Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) einen Ausstieg ganzer Bundesländer aus dem bundesweit gültigen Angebot nicht mehr aus. „Wird das Ticket für die Länder zum noch größeren Zuschussgeschäft, werden vermutlich Bundesländer aus dem Ticket aussteigen müssen“, sagte Hermann am Freitag Schwäbische.de. „Für viele sind die Lasten für ÖPNV-Bereitstellung plus Ticketfinanzierung dann einfach zu groß.“

Bund und Länder müssen sich zeitnah darüber einig werden, wie es mit der Finanzierung des bundesweiten Nahverkehrstickets im kommenden Jahr weitergeht. Zwar haben sich beide Seiten bereit erklärt, wie schon im laufenden Jahr auch für 2024 und 2025 noch einmal jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich bereitzustellen. Die tatsächlichen Einnahmeausfälle der Verkehrsunternehmen, die mit diesem Geld ausgeglichen werden sollen, liegen aber deutlich darüber.

Bund will nicht dauerhaft zahlen

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bekräftigte am Freitag aber noch einmal seine Haltung, dass sich der Bund nicht an den Mehrkosten und auch nicht an der dauerhaften Finanzierung des Angebots beteiligen werde. „Die Finanzierungsfragen zum Deutschlandticket sind geklärt“, teilte ein Sprecher Wissings am Freitag mit. Die Landesverkehrsminister sollen bis Ende April ein Konzept für die Weiterentwicklung des Deutschlandtickets vorlegen - so lange reichen nach Einschätzung der Branche die zur Verfügung stehenden Mittel.

Der Bund stehe zu seinen Zusagen, betonte Wissings Sprecher. Es seien auch keine Kürzungen vorgesehen. „Es gibt deshalb keinen Grund für eine erneute Finanzierungsdebatte.“

Beim Geld für Regionalzüge wird gekürzt

Allerdings hatte der Bund angesichts der Haushaltskrise beschlossen, die sogenannten Regionalisierungsmittel für die Länder 2024 um 350 Millionen Euro zu kürzen. Dieses Geld stellt der Bund den Ländern bereit, damit diese daraus den Regionalverkehr finanzieren - vor allem auf der Schiene, in Baden-Württemberg fließt das Geld außerdem in die Finanzierung von Regiobuslinien.

Südwest-Verkehrsminister Hermann kritisierte die Kürzungspläne. Angesichts steigender Kosten sei nicht weniger, sondern mehr Geld für den Nahverkehr nötig. „Zur Beibehaltung und Verbesserung des Angebots müssen die Mittel dauerhaft jährlich um 1,5 Milliarden Euro steigen“, sagte Hermann. Geschehe dies nicht, müsse das Land Bahnverbindungen abbestellen.

„Das gemeinsame Ziel, die Fahrgastzahlen des öffentlichen Nahverkehrs bis 2030 für mehr Klimaschutz zu verdoppeln, würde verfehlt werden.“ Wissings Sprecher verwies im Zusammenhang mit den Regionalisierungsmitteln auf den Bundestag, der sich um den Haushalt 2024 kümmern muss.