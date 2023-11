Leute

Helene Fischer kämpft mit Social Media: „fühle mich alt“

Moderator Thomas Gottschalk unterhält sich mit Cher (r) Helene Fischer während der ZDF-Show "Wetten, dass..?". (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa )

Sängerin Helene Fischer («Atemlos“, 39) kämpft noch mit ihrem Umgang mit sozialen Medien. „Ich fühle mich manchmal schon echt alt“, sagte die Musikerin am Samstagabend in Offenburg in der Show „Wetten, dass.

Veröffentlicht: 26.11.2023, 08:06 Von: Deutsche Presse-Agentur