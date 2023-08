Weiter wütende Reaktionen auf Werbeplakat für Lehrer - aber auch Zuspruch

Morgens haben sie recht, nachmittags frei und 75 Tage im Jahr Ferien: Dieses Lehrer-Klischee bediene Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) mit einer Werbe-Kampagne zur Lehrkräftegewinnung, kritisieren Lehrerverbände.

Aus den Reihen des CDU-Koalitionspartners gibt es sogar Rücktrittsforderungen. Auslöser für den Sturm der Entrüstung ist ein Plakat am Stuttgarter Flughafen.

Mit einem Bündel an Aktivitäten will die Kultusministerin dem massiven Lehrkräftemangel beikommen. Schließlich fehlten über alle Schularten hinweg 3000 Pädagogen. Unter anderem Quereinsteiger aus anderen Jobs sollen für mehr Personal in Klassenzimmern sorgen. Um diese zum Umstieg zu motivieren, hat Schopper Mitte Juli eine neue Werbestrategie im Rahmen der Landeskampagne „The Länd“ gestartet. Bis Ende des Jahres stünden hierfür 250.000 Euro bereit, sagt ein Sprecher Schoppers.

Lob aus Bayern für Kampagne - Kritik aus anderer Ecke

Beide Kampagnen verantwortet die Agentur Thjnk. „Wir haben großes Lob aus Bayern bekommen von offizieller Stelle, dass wir eine richtig coole, erfolgreiche und tolle Kampagne aufgestellt haben“, schwärmte Schopper vor einer Woche. Im eigenen Land hagelt es nun Kritik. Konkret geht es um ein Großplakat im Ankunftsbereich des Stuttgarter Flughafens. „HURRAAA!“, heißt es da. „Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen? Mach was Dir Spaß macht und werde Lehrer*in.“

Dieses Plakat sorgt für Aufsehen. Lehrerverbände reagieren mit Entrüstung auf die vom Kulturministerium angestoßene Kampagne zur Lehrergewinnung. (Foto: Kultusministerium BW/ Agentur Think )

In sozialen Netzwerken teilen Lehrkräfte ihren Unmut. „Da kommt man tagtäglich gegen Vorurteile an – und dann kommt s was von der Landesregierung“, heißt es da. Andere haben das Plakat grafisch umgestaltet und umgetextet: „Kein Bock auf Arbeit? Dann werde WERBETEXTER*IN für THE LÄND. Mit blöden Sprüchen Kohle machen.“

CDU-Abgeordneter fordert Rücktritt

Gegenwind bekommt Schopper auch vom Koalitionspartner. Dank ihrer Kampagne sehe es so aus, als könne jeder, der keine Lust auf Arbeit hat, Lehrkraft werden, kritisiert der CDU-Abgeordnete Andreas Sturm.

Deutlicher und niveauloser kann man die Geringschätzung des Lehrerberufs in Baden- Württemberg nicht ausdrücken Karon Broszat

Sein Kollege Reinhard Löffler fordert auf Facebook drastische Konsequenzen. „Bildungspolitisch ist diese Aussage ein Super-GAU, der die Frage aufwirft, ob die Verantwortlichen nicht besser ihr Amt zur Verfügung stellen.“

Erzürnt äußern sich Lehrerverbände. „Deutlicher und niveauloser kann man die Geringschätzung des Lehrerberufs in Baden- Württemberg nicht ausdrücken“, erklärt Karin Broszat, Vorsitzende des Realschullehrerverbands. Es werde suggeriert, dass es Lehrkräften nur um Ferien gehe. „Vielen Dank für diese Unterstellung, die unseren Berufsstand in ein unglaubliches Licht rückt!“

Bessere Arbeitsbedingungen statt Kampagne

Laut Ralf Scholl, dem Vorsitzenden des Philologenverbands, zeugt das Plakat von mehr Dummdreistigkeit, als es Lehrer von manchen Schülern gewohnt seien. „Die Lehrkräfte, die trotz massiver Belastungen allwöchentlich mit Nacht- und Sonntagsarbeit ihr Bestes gaben, fühlen sich durch diese Kampagne nach Strich und Faden verhöhnt.“

Der Beruf werde als „lockerer und entspannter Job“ verkauft. Statt so viel Geld in diese Art von Werbung zu stecken, solle die Ministerin für bessere Arbeitsbedingungen an den Schulen sorgen und damit Interessierte anlocken.

Es ist ein Schlag ins Gesicht für alle Lehrkräfte, die sich seit nunmehr zehn Jahren aufreiben, um den Lehrermangel auszugleichen und das System irgendwie am Laufen zu halten. Gerhard Brand, Landeschef des Verbands Bildung und Erziehung

Das fordert auch die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Monika Stein. Sie plädiert für eine bessere Bezahlung von Grundschullehrkräften. Ihre Kritik am Plakat fällt aber weniger harsch aus. Sie äußert sich enttäuscht und zeigt Verständnis, dass sich viele Lehrkräfte ärgerten. Deutlicher drückt sich Gerhard Brand aus.

Der Landeschef des Verbands Bildung und Erziehung spricht von einem „Schlag ins Gesicht für alle Lehrkräfte, die in drei Jahren Corona-Pandemie bis zur Erschöpfung gearbeitet haben. Es ist ein Schlag ins Gesicht für alle Lehrkräfte, die sich in 60-Stunden-Wochen um die Beschulung der tausenden von Flüchtlingskindern aus der Ukraine, Syrien und anderen Ländern kümmern. Es ist ein Schlag ins Gesicht für alle Lehrkräfte, die sich seit nunmehr zehn Jahren aufreiben, um den Lehrermangel auszugleichen und das System irgendwie am Laufen zu halten.“

SPD fordert Entschuldigung von Schopper

Die Opposition spart ebenso wenig mit Kritik. Die FDP wirft Schopper vor, von sich auf andere zu schließen. „Denn die Arbeitsverweigerung der Kultusministerin liegt offen zutage“, sagt Timm Kern. Sein SPD-Kollege Stefan Fulst-Blei verlangt von Schopper, sich bei den Lehrkräften zu entschuldigen.

Die Slogans sind bewusst so gewählt, um Aufmerksamkeit etwa bei potenziellen Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern zu erregen. Sprecher des Ministeriums

Das Kultusministerium wehrt sich. Der Blick auf die Lehrkräfte sei „selbstredend“ von Respekt und Achtung geprägt. „Wir wissen um die enormen Leistungen und den täglichen Einsatz unserer Lehrkräfte. Auf die Idee, dass Lehrkräfte faul seien, kommt hier überhaupt niemand.“ Die Kampagne soll ja gerade grell, bunt, laut sein. „Die Slogans sind bewusst so gewählt, um Aufmerksamkeit etwa bei potenziellen Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern zu erregen“, so der Sprecher.

Viel Aufmerksamkeit erzeugt

Aufmerksamkeit hat das Ministerium nun zweifelsfrei erzeugt. Die Kampagne beinhalte viel mehr als das umstrittene Plakat, betont der Sprecher und verweist etwa auf ein weiteres Großplakat im Abflugbereich des Flughafens. „Kein Bock auf Deinen Job?“, heißt es da. „JUHUUU! Mach doch was anderes und werde Lehrer*in.“ Andere Plakate betonten, dass der Beruf sinnstiftend und familienfreundlich sei.

Zahlen belegen nach Angaben des Sprechers den Erfolg der Aktion. Seit dem Start der Kampagne sei deren Homepage www.lehrer-in-bw.de 35.000 Mal aufgerufen worden. 14.500 Mal haben sich Nutzer von hier aus auf das Einstellungsportal des Landes weiterleiten lassen. Zudem verzeichne das Ministerium einen deutlichen Anstieg an Vertretungskräften.

Seit Start der Kampagne Mitte Juli hätten sich 370 Interessierte registriert. Vor einem Jahr seien es im selben Zeitraum 100 gewesen. Dieses Großplakat am Stuttgarter Flughafen sorgt für viel Unmut unter Lehrkräften.

Landesschülerbeirat verteidigt umstrittene Kampagne

Unterstützung erhält das Ministerium von den Schülerinnen und Schülern im Land. Der Spruch auf dem Plakat könne leicht falsch interpretiert werden, sagte Berat Gürbüz, Vorsitzender des Landesschülerbeirats. „Doch bei genauerem Hinsehen wird der wahre Zweck der Kampagne erkennbar: Lehrkräfte sollen keinesfalls lächerlich gemacht werden, sondern vielmehr sollen andere dazu motiviert werden, sich für den Lehrberuf zu interessieren.“

Der Schülerbeirat sehe keine Grundlage, die gesamte Kampagne als Skandal zu deklarieren. Das sei nicht fair. Alle Beteiligten sollten lieber gemeinsam nach Lösungen suchen, um den Lehrkräftebedarf langfristig und zielgerichtet zu decken.