Heidenheims Beste: Kein Anruf von Bundestrainer Nagelsmann

Fußballprofi Jan-Niklas Beste von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat nach eigenen Worten keinen Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann wegen einer Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft erhalten. Entsprechende Gerüchte wies der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler nach der 0:1-Niederlage der Heidenheimer am Samstag beim FC Augsburg mit deutlichen Worten zurück. „Kann ich immer noch drüber lachen, weil es in den letzten ein, zwei Wochen kein Gespräch mit dem Bundestrainer gab“, sagte Beste im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF am Samstag.

Selbstkritisch fügte er hinzu: „Ich glaube, nach heute sieht man auch, für die Nationalmannschaft fehlt auch noch ein gutes Stück. Ich habe noch nicht eine Saison Bundesliga gespielt, und dann wird man direkt mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh.“ Heidenheims Trainer Frank Schmidt meinte: „Warten wir's ab, er spielt eine richtig gute Saison.“ Beste sind bisher sieben Tore für den überraschend starken Tabellen-Elften gelungen.

Nagelsmann nominiert am kommenden Donnerstag seinen Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande. Sie dienen der Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft im Sommer.