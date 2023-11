Heidenheim empfängt formstarken VfB

Die Ausgangslage vor dem ersten württembergischen Duell in der Fußball-Bundesliga seit der Saison 1999/00 könnte kaum unterschiedlicher sein. Damals traf der VfB Stuttgart auf den SSV Ulm, nun empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) Aufsteiger 1. FC Heidenheim zum Abschluss des zehnten Spieltags nach vier Pflichtspielniederlagen in Serie den formstarken VfB. Besonders die Leistung beim Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach (1:3) ärgerte FCH-Coach Frank Schmidt gewaltig.

Der VfB feierte sechs Siege in den zurückliegenden sieben Spielen. Selbst den Ausfall von Top-Torjäger Serhou Guirassy scheinen die Stuttgarter auffangen zu können. Der Angreifer wird auch in Heidenheim fehlen, Josha Vagnoman könnte dagegen zum ersten Mal in dieser Saison im Kader stehen.