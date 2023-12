Bundesliga

Heidenheim empfängt Darmstadt zum Aufsteiger-Duell

Heidenheim / Lesedauer: 1 min

Heidenheims Trainer Frank Schmidt vor dem Spiel. (Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild )

Der 1. FC Heidenheim will Mitaufsteiger SV Darmstadt 98 am Samstag auf Distanz halten. Trainer Frank Schmidt trifft an der Seitenlinie auf einen langjährigen Kumpel.

Veröffentlicht: 09.12.2023, 02:47 Von: Deutsche Presse-Agentur