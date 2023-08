Maschinenbauer

Heideldruck startet mit Zuwächsen ins Geschäftsjahr 2023/24

Außenaufnahme des Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck. (Foto: Uli Deck/dpa )

Der Maschinenbauer Heidelberger Druck ist dank einer Erholung in Asien und Wachstum im Verpackungsdrucksegment mit einem Umsatz– und Ergebnisplus in das neue Geschäftsjahr 2023/24 (Ende März) gestartet. Der Umsatz sei in den ersten drei Monaten bis Ende Juni von 530 Millionen Euro im Vorjahr auf 544 Millionen Euro geklettert, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Freitag in Heidelberg mit.

