Hausbrand mit Explosion: Hoher Schaden und ein Verletzter

Geschätzte 450.000 Euro Schaden sind bei einem Brand mit einer mutmaßlichen Explosion in einem Wohnhaus in Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) entstanden. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Was das Feuer am späten Mittwochabend auslöste, war zunächst unklar. Auch was nach Brandausbruch vermutlich explodiert war, sowie weitere Details konnten die Ermittler vorerst nicht nennen.