Energie

Hausbesitzer sollen bald Klarheit über Wärmeplanung haben

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Mitarbeiter kontrolliert die Fernwärmeverteilerstation des Heizkraftwerk 3 Stuttgart-Gaisburg. (Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild )

Wer mit der Anschaffung einer neuen Heizung liebäugelt, soll in Baden–Württemberg möglichst bald Klarheit über die Wärmeplanung für seine Nachbarschaft bekommen. Allerdings könne nicht versprochen werden, dass es für einzelne Straßen und Viertel schon Anfang kommenden Jahres ein klares Bild gibt, sagte Städtetags–Chef Ralf Broß vor einem „Wärmegipfel“ am Montag in Stuttgart.

Veröffentlicht: 17.07.2023, 14:14 Von: Deutsche Presse-Agentur